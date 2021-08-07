На характері: борчиня Лівач буде боротись за "бронзу" Олімпіади у Токіо

Оксана Лівач отримала ще один шанс на Олімпіаді-2020. Українська борчиня перемогла у втішній сутичці та буде боротись за бронзову медаль.

Неймовірно важлива перемога

Китаянка Сунь Янань дала ще один шанс Оксані Лівач на японській землі. Українка вже на 50 відсотків використала цей подарунок.

Варте уваги Сподіваюсь, що зможу поборотись за "бронзу", – борчиня Лівач після поразки в 1/4 Олімпіади

У втішній сутичці українська борчиня зустрілась із кубинкою Юснейліс Гусман. Вже з перших секунд мотивацію та жагу до перемоги в Оксани було видно неозброєним оком. Українка кинулась в атаку та зробила результативну дію на два очки.

Суперниця з Куби не змогла нічого зробити проти українки. Натомість Лівач на куражі знову зловила Юснейліс та на туше здобула таку потрібну перемогу – 0:6.

Уродженка Долини вийшла у бронзовий фінал, де на неї вже чекає дуже складна суперниця із США Сара Хільдебрандт. Фінал за "бронзу" за участі українки відбудеться не швидше 14:55 за київським часом.