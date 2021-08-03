Олімпіада-2020: борчиня Коляденко побореться за "бронзу" для України у Токіо

Ірина Коляденко у півфіналі Олімпіади-2020 зустрілась проти Айсулуу Тинибекової з Киргизстану. Українська борчиня буде боротись за бронзову нагороду.

Буде боротьба за "бронзу"

Ірина Коляденко отримала фаворитку у своїй ваговій категорії Айсулуу Тинибекову. Киргизстанка вже з перших секунд захопила лідерство у сутичці.

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Українка намагалась нав'язати свою боротьбу. Але суперниця впевнено робила прийоми, збільшуючи свою перевагу на табло у Токіо – 4:0.

Другий період також минув із активністю чемпіонки світу. Тинибекова здобула перемогу – 10:0. Коляденко не змогла пробитись у фінал, але для Ірини змагання ще не завершені. Українська борчиня змагатиметься у бронзовому фіналі.

До півфіналу українка двічі перемагала суперниць на туше. В 1/8 фіналу Ірині протистояла представниця Нігерії Аминат Аден. Українська борчиня дозволила суперниці повести із рахунком 0:4, Однак ще у першому період Коляденко притиснула Аден обома лопатками до килима, тобто виконала туше.

У чвертьфіналі Ірина зустрілася з китаянкою Цзя Лун. Цей поєдинок закінчився навіть ще швидше, ніж проти Аден. Коляденко перевела опонентку в партер і дотиснула китаянку на туше.

Коляденко (до 62 кілограмів) проведе свою сутичку за "бронзу" у середу, 4 липня.