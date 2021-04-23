Українські борчині Демко та Бережна завоювали дві "бронзи" на чемпіонаті Європи у Варшаві

У четвер, 22 квітня, українські борчині відкрили відлік нагород на чемпіонаті Європи у Варшаві (Польща). Україна здобула відразу дві бронзові медалі.

Перші нагороди від українських борчинь

Першою на килим у ваговій категорії 50 кілограмів серед українок вийшла Оксана Лівач, яка могла принести Україні першу нагороду у жіночій вільній боротьбі. Її суперницею стала непоступлива росіянка Катерина Полєщук.

До теми Українські борці Джелеп та Хоцянівський здобули "срібло" та "бронзу" чемпіонату Європи у Варшаві

Поразка Лівач, яка дає надію на реванш на Олімпіаді

Представниця Росії вела грубу сутичку та вже на початку можна було побачити кров біля ока українки. Лівач на характері з обмотаною головою продовжила гру. Представниця Львівської області першою розмочила нулі на табло 0:1. Однак росіянці вдалось вийти вперед у рахунку.

За декілька секунд до завершення бронзової сутички рахунок був 10:9 на користь Полєщук. 23-річна українська борчиня з усіх сил намагалась вирвати медаль у суперниці, але не вистачило зовсім трішки. Лівач прикро поступилась у боротьбі за "бронзу". Але спортсменці не слід розчаровуватись, бажання та самовіддача Оксани дає надію на майбутнє. Тепер українські фанати боротьби чекатимуть реванш від Лівач на Олімпіаді у Токіо.

У вазі 50 кілограмів чемпіонкою Європи стала борчиня з Азербайджану Марія Стадник, яка у фіналі на класі здолала представницю Болгарії Міглену Селішку – 7-2. Хоча перших два очки заробила саме Міглена, але ексукраїнка перехопила ініціативу та довела матч до звитяги. Для Марії це вже восьмий успіх на чемпіонатах Європи.

Дві "бронзи" Демко та Махині-Бережної

Другою серед українок за "бронзу" боролась ще одна представниця Львівської області Христина Демко (55 кілограмів). Українка вийшла на килим проти борчині з Нідерландів Джессіки Блашки. Христина майже без шансів для суперниці здобула для української команди першу нагороду.

Ще одну нагороду для нашої збірної принесла Аліна Махиня-Бережна, яка боролась у вазі 68 кілограмів. Досвідченій українці прийшлось добре попотіти проти турецької борчині Несрін Бас – 5-0. Аліна стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи у Польщі.

23 квітня ще п'ять українських борчинь вийдцть на килим. А це означає, що ще п'ять можливостей поповнити українську скарбничку нагородами, у якій лежать вже дві бронзові медалі.