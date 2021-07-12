Герой фіналу Євро-2020 розділив ліжко з партнером і кубком Анрі Делоне: фото
12 липня 2021 , 12:49Читать новость на русском
Джерело:Леонардо Бонуччі в інстаграмі
У фіналі Євро-2020 на "Вемблі" зустрілися збірні Англії та Італії. Перемогу в серії після матчевих пенальті здобула "Скуадра адзурра".
Одним з героїв зустрічі став захисник Леонардо Бонуччі, який зрівняв рахунок у другому таймі. Футболіст також вдало реалізував 11-метровий під час "лотереї".
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Спав разом з кубок
На своїй сторінці в інстаграмі вранці після фіналу Леонардо Бонуччі оприлюднив жартівливу світлину.
- Він разом з партнером по обороні Джорджіо К'єлліні та кубком Анрі Делоне лежали у ліжку.
Не хвилюйтеся, спіть спокійно. Ми його захищаємо,
– підписав фото центрбек.
Сніданок чемпіона
Леонардо Бонуччі навіть не думав нікому віддавати трофей.
- Захисник прийшов з кубком Анрі Делоне на сніданок.
Фінал Євро-2020: коротко
- У фіналі Євро-2020 зустрілися збірні Англії та Італії на "Вемблі" 11 липня.
- Рахунок у зустрічі відкрив Люк Шоу, а відновив паритет Леонардо Бонуччі.
- Долю зустрічі вирішили післяматчеві пенальті. Перемогу здобула Італія – 3:2.
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