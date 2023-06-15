Втрати перед офіційними матчами: два гравці збірної України пропустять поєдинки через травми

Збірна України прилетіла у Скоп'є, де проведе матч проти збірної Македонії. Напередодні кваліфікаційних матчів на Євро-2024 національна команда втратила двох гравців через ушкодження.

У Північну Македонію збірна України прилетіла у складі 25 футболістів. Разом із командою не прибули Валерій Бондар та Олександр Піхальонок, які були присутні у Німеччині.

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Кадрова ситуація у збірній

Причиною цього є травми, які отримали обидва гравці у Бремені. Бондар має ушкодження привідного м'язу, а Піхальонок – проблеми зі ступнею.

У товариському матчі з Німеччиною Піхальонок вийшов на поле на 78-й хвилині, а Бондар провів усю гру на лаві запасних.

Склад національної збірної України, що готується до матчу з Північною Македонією

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін.

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Олександр Тимчик, Олександр Сваток, Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Едуард Соболь, Сергій Кривцов.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Віктор Циганков, Михайло Мудрик, Данило Ігнатенко, Владислав Кочергін.

Нападники: Артем Довбик, Владислав Ванат, Назарій Русин.

16 червня Україна зіграє виїзний матч з Північною Македонією, а 19 – формально вдома прийме Мальту у Словаччині.

. У резервному списку гравців на червневі матчі збірної знаходяться Тарас Качараба, Богдан Михайліченко, Олександр Караваєв, Мар'ян Швед та Микола Шапаренко.