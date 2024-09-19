Елітний показник: гравець збірної України провів ювілейний матч у єврокубках

Донецький Шахтар 18 вересня зіграв поєдинок першого туру оновленої Ліги чемпіонів-2024/2025. Суперником "гірників" була італійська Болонья.

Команди не змогли визначити сильнішого й зустріч закінчилася з рахунком 0:0. Цей матч став особливим для опорного півзахисника Шахтаря Тараса Степаненка, пише 24 Канал.

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Увійшов у клуб 100+

Він вийшов на заміну на 78-й хвилині та допоміг "гірникам" залишити свої ворота "сухими". Для 35-річного українця цей матч став сотим у єврокубках.

Цієї позначки він досяг виступами у двох турнірах. Більшість з них Тарас відіграв у Лізі чемпіонів – 71, а ще 29 поєдинків український футболіст провів у Лізі Європи.

Найбільша кількість матчів у єврокубках за українські клуби: топ-5

Олександр Шовковський – 143 Даріо Срна – 137 Андрій Пятов – 132 Тайсон – 105 Тарас Степаненко – 100

Довідка. Тарас дебютував на міжнародному рівні у 2010 році в поєдинку проти Партизана. В його активі за 100 матчів – 6 голів та стільки ж асистів.

Зазначимо, що наступний поєдинок у єврокубках Степаненко матиме можливість зіграти уже 2 жовтня. Матч "гірників" проти Аталанти розпочнеться о 19:45.