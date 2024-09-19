Названо найкращого гравця матчу Болонья – Шахтар у Лізі чемпіонів: ним став українець

У середу, 18 вересня, відбулися поєдинки першого туру Ліги чемпіонів. В одному з них Болонья вдома приймала донецький Шахтар.

Матч закінчився "сухою" нічиєю 0:0. Таким чином, "гірники" перервали 12-матчеву серію, протягом якої вони у єврокубках на виїзді неодмінно пропускали бодай один гол.

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Приємне визнання для захисника Шахтаря

Після фінального свистка було оголощено найкращого гравця зустрічі. Ним став захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко, про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Уродженець Криму вийшов у стартовому складі з капітанською пов’язкою та відіграв весь поєдинок. Пресслужба УЄФА пояснила, чому нагороду отримав саме Матвієнко:

Він продемонстрував дуже хороше вміння віддавати короткі та довгі передачі, включаючи ключовий пас, який призвів до пенальті для Шахтаря, а також зробив два дуже хороші блокування. Його загальна гра в обороні та організація були на високому рівні протягом усього матчу.

Після гри Матвієнко отримав заслужений символічний приз та зробив із ним традиційне фото.

Як Микола Матвієнко отримував нагороду: дивіться відео

Зазначимо, що наступний матч у Лізі чемпіонів донецький Шахтар проведе 2 жовтня проти Аталанти. Він розпочнеться о 19:45.