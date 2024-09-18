В кольорах прапору України: Шахтар обрав патріотичну форму для старту в Лізі чемпіонів

Донецький клуб зійдеться в бою проти Болоньї в першому турі. Шахтар гратиме в Італії у виїзному комплекті форми.

Донецький Шахтар готується до першого матчу в Лізі чемпіонів сезону 2024-2025. Команда Маріно Пушича зіграє на виїзді проти італійської Болоньї.

Слідкуйте з нами Старт в Лізі чемпіонів: онлайн-трансляція матчу Болонья – Шахтар

"Синьо-жовтий" Шахтар

Напередодні зустрічі команди визначились із формами, в яких вийдуть на поле стадіону "Ренато Даль-Ара". Болонья одягне домашню форму, яка виконана червоному та темно-синьому кольорах.

У свою чергу Шахтар обрав на матч виїзний комплект форми, про що повідомив на своїй сторінці в інстаграм. Цього сезону він є синьо-жовтим на честь прапора України. При цьому і лого команди також буде в цих кольорах.



Форма Шахтаря на матч проти Болоньї / фото з соцмережі Х донеччан

Таким чином, донеччани вперше зіграють офіційний матч у синьому та жовтому. Початок зустрічі в Болоньї – о 19:45 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на ОТТ-платформі Megogo.

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Нагадаємо, що "гірники" невдало розпочали сезон в УПЛ. Шахтар здобув лише три перемоги у п'яти зустрічах, тоді як Поліссю та Олександрії підопічні Пушича програли. Наразі донеччани йдуть сьомими в турнірній таблиці. але мають матч в запасі.