Старт в Лізі чемпіонів: онлайн-трансляція матчу Болонья – Шахтар

Італійська Болонья та донецький Шахтар зіграють матч в рамках Ліги чемпіонів 18 вересня 2024 року. Трансляцію гри в Болоньї можна було дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У середу, 18 вересня, донецький Шахтар починає свій шлях у Лізі чемпіонів 2024-2025. Команда Маріно Пушича у першому турі зіграє на виїзді проти італійської Болоньї, пише 24 Канал.

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Проблемний Шахтар

"Гірники" потрапили напряму в основний раунд Ліги чемпіонів завдяки збігу аж трьох факторів. Шахтар виграв УПЛ, тоді як Реал виграв Лігу чемпіонів та Ла Лігу.

Завдяки успіху мадридців в основному раунді ЛЧ звільнилось місце для найбільш рейтингового чемпіона з кваліфікації. Ним як раз і став Шахтар, який стане єдиним представником України на цій стадії.

Підопічні Пушича не надто вдало стартували в УПЛ. Донеччани програли Поліссю та Олександрії, через що відстали від лідера таблиці на 4 бали. Тепер же на Шахтар чекає бій проти представника Серії А.

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Перебудова в Болоньї

Вихід Болоньї в Лігу чемпіонів цілком можна назвати сенсаційним. Команда тоді ще Тьяго Мотти посіла п'яте місце в чемпіонаті Італії та отримала додаткову путівку в головний турнір Європи завдяки високому рейтингу країни за минулий сезон.

"Червоно-сині" дебютують в ЛЧ, а в КЄЧ взагалі востаннє були 60 років тому. На руку Шахтарю можуть зіграти серйозні зміни в клубі влітку. болонья залишилась без тренера, а також низки лідерів, серед яких Зіркзее, Калафіорі та Салемакерс.

Це позначилось на результатах. За чотири тури Серії А Болонья не здобула жодного балу – три нічиї та розгромна поразка від Наполі. Як наслідок, підопічні вже Італьяно засіли на 17 місці, всього в одному балі попереду зони вильоту.

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Де дивитися

Матч Болонья – Шахтар онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 18 вересня о 19:45 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на стадіоні "Ренато Даль-Ара".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Болонья – Шахтар. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.