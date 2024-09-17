Болонья – Шахтар: де та коли дивитися дебютний матч "гірників" в оновленій Лізі чемпіонів

Чемпіон України донецький Шахтар автоматично потрапив до основного етапу оновленої ЛЧ. Свій перший поєдинок підопічні Маріно Пушича зіграють в Італії.

Донецький Шахтар розпочне турнірний шлях у Лізі чемпіонів-2024/25 у середу, 18 вересня. Поєдинок у Болоньї на стадіоні "Ренато Даль-Ара" розпочнеться о 19:45 за київським часом, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Шахтаря

В Україні пряму трансляцію матчу Болонья – Шахтар ексклюзивно покажуть на медіасервісі "Megogo". Поєдинок можна переглянути на каналі "Megogo Футбол 1", який доступний за передплатами пакетів "Максимальний" та "Спорт".

За пів години до гри розпочнеться традиційна аналітична студія. Журналісти та запрошені експерти проаналізують усі моменти гри та поділяться прогнозами. Також глядачам у перерві та після матчу запропонують переглянути найцікавіші епізоди гри.

До слова. Шахтар та Болонья вперше зіграють очний поєдинок. Суперник "гірників" у минулому сезоні фінішував п'ятим у Серії А та отримав додаткову путівку до Ліги чемпіонів.

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