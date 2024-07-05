Ефект Євро-2024: майбутній учасник ЛЧ полює за форвардом збірної України

Болонья досить добре виступила в Серії А сезону-2023/2024 і гарантувала собі місце в груповому етапі Ліги чемпіонів на наступний сезон. Італійці мають наміри придбати українського нападника Романа Яремчука.

Скоріш за все "червоно-синіх" покине один із лідерів команди форвард Джошуа Зіркзе. Клуб до цього готується та розглядає різні варіанти на заміну німцю.

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Шорт-лист Болоньї

Головним претендентом на місце Зіркзе є Фотіс Іоаннідіс з Панатінаїкоса, але цей трансфер може бути непід'ємним для італійського клубу. Також в команді розглядають інших гравців: Армандо Броя, Жорж Мікаутадзе та Роман Яремчук.

Італійцям сподобалась гра українця на Євро-2024, вони навіть відправляли скаутів слідкувати за Яремчуком. Також повідомляють, що Болонья готова посперечатись з французьким Брестом, який теж цікавиться українським нападником.

Яремчук у формі

Роман виступає на правах оренди в іспанській Валенсії. В цьому сезоні він зіграв у 34 матчах за "кажанів" та забив 8 голів.

На Євро-2024 за збірну України нападник зіграв у трьох матчах і забив 1 гол у ворота збірної Словаччини.

За даними Transfermarkt, трансферна вартість гравця оцінується в 3,5 мільйонів євро.

Права на Романа Яремчука належать Брюгге до якого він приєднався у серпні 2022 року. Контракт гравця з бельгійським клубом розрахований на 4 роки.