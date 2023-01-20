Здоровий глузд присутній: іноземний клуб відмовився спарингуватись з російськими командами

Болграський футбольний клуб Левскі вирішив скасувати товариські матчі з російськими колективами. На це повпливав ультрас клубу.

Левскі вирішив не грати проти Спартака та Уралу. Матчі повинні були відбутись у Дубаях, але тепер російські колективи вимушені шукати іншого-спаринг партнера.

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Мотив Левскі

Болгарський клуб запланував матчі проти трьох російських команд. До вище названих ще додається Краснодар, ситуація з яким ще не визначена. Левскі планував зіграти поєдинком з клубами з країни-агресора, але зробити це у синьо-жовтих футболках. Таке виправдання мало символізувати підтримку України у війні проти Росії.

Позиція вболівальників клубу

Фанатам болгарського колективу відразу не сподобалась позиція улюбленого клубу, тому вони вирішили протестувати і зробили це успішно. Фанати виходили з банерами, на яких було написано: "Не легітимізуйте путінський режим" та "Левскі означає свобода, а не тиранія".

Клуб почув заклик фанатів і на своїй сторінці у інстаграм написав: "Найважливішим для нас залишається єдність клубу та фанатів".

ПФК Левскі