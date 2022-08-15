Proud to be Ukrainian, – скелелаз Болдирєв став чемпіоном мультиспортивного Євро

Українська скарбничка поповнилась "золотом" зі швидкісного скелелазіння. Автором перемоги став Даниїл Болдарєв.

Успішно захистив звання чемпіона

Титулований український скелелаз Даниїл Болдарєв зумів захистити звання чемпіона Європи, яке здобув у 2020-му. 30-річний спортсмен у фіналі зі швидкісного скелелазіння переміг поляка Мартіна Дзеньські, пише 24 канал.

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На шляху до золотого фіналу українець здолав суперників із Австрії, Італії та Франції. Якраз француз Гійом Моро став бронзовим призером Мультиспортивного Євро-2022 у Мюнхені.

Болдирєв скористався помилкою поляка у фіналі та підійнявся на німецьку вершину. Даниїл не став стримувати емоцій радості.

Нагадав світу про війну в Україні

Після того, як його спустили на землю та зняли страхувальний трос, Болдирєв нагадав німцям та усій Європі про війну в його рідній країні проти безжального ворога.

Даниїл подякував Дзеньські за боротьбу та підійняв до гори його руку перед уболівальниками, які зібрались на змаганнях. Поляк лише другий.

Український скелелаз витягнув білу футболку з картою України, а посередині був напис англійською "Proud to be Ukrainian" (у перекладі на українську – "Гордий бути українцем"). Цей момент зірвав овації місцевих.



Болдирєв – чемпіон Європи / Фото Getty Images

Відзначимо, що перед початком фіналу, коли скелелази робили останні приготування перед стартом, у трансляцію попали слова підтримки когось із українських фанатів: "Даня, давай".

Відео фіналу зі швидкісного скелелазіння