Карма за зраду: узбек безжально нокаутував боксера, який втік із України в Росію – ефектне відео

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну допомогло зрозуміти, хто є патріотом України, а хто лише прикидався ним. Ім'я одного з таких є Алєксандр Єгоров.

-У минулому український боксер, а нині представник російського триколору виступив на боксерському шоу у Ташкенті, яке було зроблене на честь щорічного конгресу Всесвітньої боксерської ради. Однак Алєксандру Єгорову круто не щастить. Доля повернулась до нього спиною. Можливо, це карма за зраду України?

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Щось зраднику тотально не щастить

У Ташкенті зрадник України закінчив свій бій вже у другому раунді. Узбек Абдумалік Халокову потужним ударом поклав Єгорова на настил рингу, з якого він не зумів вчасно підійнятись до відрахування судді. Алєксандр був шокований таким нокаутом суперника.

Ця поразка стала для боксера-зрадника вже 9-ю поспіль на профі-рингу. Три із них були у поєдинках, які відбувались на території країни-агресора.

Відео нокауту для зрадника Єгорова

Востаннє Єгоров перемагав ще взимку 2018-го, коли боксував у столиці України.

Цікаво, що перед поєдинком був опублікований традиційний постер вечора боксу. На ньому своє місце посів й Єгоров. Однак є велике АЛЕ. Позаду боксерів зображені прапори країн, під якими вони виступають. Так от за спиною зрадника Єгорова майорить український стяг, а не російський, який він свідомо обрав.



Зрадник Єгоров під українським прапором / Фото LIFT Promotions