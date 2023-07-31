Непереможений українець битиметься в андеркарді мегафайту Усик – Дюбуа

Український боксер першої напівсередньої ваги Ярослав Харциз свій наступний поєдинок проведе в Польщі. Чемпіон України ще не програвав на професійному рингу.

26 серпня у польському Вроцлаві відбудеться бій чемпіона WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа. В андеркарді мегафайту відбудуться поєдинки цілого сузір'я українських боксерів.

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Український вечір боксу у Вроцлаві

В одному з них виступить триразовий чемпіон України Ярослав Харциз. Промоутерська компанія K2 Promotions повідомила, що у поєдинку під номером 4 харківський боксер зустрінеться з 22-річним поляком Конрадом Чайковським.

Харциз битиметься з Чайковським / instagram.com/k2promotionsukraine

З нетерпінням чекаю на бій. Дуже дякую своєму промоутеру Олександру Красюку за можливість боксувати на стадіоні. Не думав, що це відбудеться так скоро. Це буде мега-шоу, де українські боксери покажуть видовищний бокс на весь світ,

– сказав Харциз.

Нагадаємо, що Ярослав Харциз на професійному рингу провів два поєдинки у Польщі, які завершилися на його користь. У останньому бою, який відбувся у квітні 2023 року, українець достроково переміг чеського боксера Пьотра Рандишека.

Зазначимо, що в андеркарді поєдинку Усік – Дюбуа виступатимуть ще четверо українців: Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Василь Чеботар та Федір Черкашин.