Спорт не поза політикою: український боксер отримав серйозне поранення на фронті – відео

З початку повномасштабного вторгнення велика кількість українських спортсменів взяла до рук зброю, щоб захищати свою країну від окупантів. Одним з них став і боксер напівсередньої ваги Тимур Кузахмедов.

Спортсмен, який має у своєму активі 14 боїв (10−2−2, 5 КО), у перший день 2024 року отримав серйозне поранення. Це сталося під час виконання бойового завдання на фронті.

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Воїн вже почав відновлення

Сам боксер, який є військовослужбовцем добровольчого підрозділу "Group Makhno", розповів про неприємну подію у своїх соцмережах. Тимур опублікував відео, на якому зображені перші події після влучання в нього уламка.

Так собі 1 січня. Я 300, уламок наскрізь та зламане стегно. Думаю якийсь час буду не в строю,

– написав боксер.

Дивіться відео з рятуванням боксера та його евакуацією (Обережно присутня ненормативна лексика, 18+)

Повідомляється, що побратими самотужки подолали два з половиною кілометри, щоб доправити боксера до лікарні. Наразі Тимур Кузахмедов перебуває в Запоріжжі, де проходить відновлення. Він уже встиг зробити навіть перші кроки.

Дивіться відео з першими кроками боксера після поранення

Підтримку Тимуру Казахмедову вже встигли продемонструвати юні боксери з дитячої групи, які намалювали йому листівки з побажанням здоров'я. Вони з нетерпінням чекають на повернення їх тренера до занять у спортзалі.



Діти чекають на повернення Тимура Кузахмедова / інстаграм спортсмена

Редакція 24 Каналу бажає швидкого одужання героїчному спортсмену та повернення у ринг. Велика шана нашим захисникам та захисницям.