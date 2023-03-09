Динамівцям не позаздриш: Усик пообіцяв зіграти в УПЛ проти команди Луческу

Український боксер Олександр Усик збирається продовжити виступи на футбольному полі. Титулований спортсмен поділився амбітною метою на наступний чемпіонат.

Олександр Усик мріє стати не лише абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, але й зіграти в елітному дивізіоні чемпіонату України. Така можливість у боксера може з'явитися в наступному сезоні УПЛ.

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Улюблена команда Усика

Чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик в дитинстві займався футболом у сімферопольській Таврії. Втім, його улюбленою командою залишається київське Динамо. 36-річний боксер розповів про своє знайомство з грандом українського футболу.

"Динамо – команда, з якою мене познайомив мій батько, якого вже нема. Коли я прийшов на стадіон Таврії, він ще не був реконструйований, лавки, на яких сиділи, були дерев'яні, як рельсочки складені.

Був 2001 чи 2002 рік, коли Таврія грала з Динамо. Наскільки я пам'ятаю, Таврія тоді перемогла 4:3. Це шалена гра була. Від батька я чув, що це така команда, Динамо, по телевізору дивився, а тут я познайомився вживу з цією командою. З того часу я вболіваю за цей клуб. Думаю, що це така дань татові, яки знайомив мене зі спортом. Для мене, звичайно, цей клуб рідний", – поділився спогадами Усик.

Скоріше за все, Олександр Усик згадав матч Таврія – Динамо, який відбувся у 1999 році та завершився з рахунком 3:3. Тоді в команді Лобановського відзначилися Косовський, Ребров та Шевченко. Сімферопольці зуміли врятуватися від поразки завдяки хет-трику Осіпова.

Саме проти "біло-синіх" Усик планує зіграти в УПЛ. Проти своїх улюбленців Олександр зіграє в складі Полісся, яке на всіх парах мчить у Прем'єр-лігу.

"Полісся, тому що Геннадій Владиславович, мій старший друг, власник цього клубу. Я буду підтримувати цей клуб, він мені подобається. Там круті хлопці. Не дивлячись на те, що там вікові хлопці, вони відчувають себе на 20 років. Але Динамо в серці.

Коли Полісся вийде в Прем'єр-лігу, то я гратиму за них в УПЛ проти Динамо", – зізнався Усик.