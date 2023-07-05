Ексчемпіон Європи WBO потрапив під обстріл росіян на Херсонщини

Непереможений український боксер Олег Малиновський ледь не загинув в Херсонський області. Автомобіль з гуманітарною допомогою, де був Олег потрапив під обстріл російських загарбників.

Колишній чемпіон Європи за версією WBO Олег Малиновський долучився до волонтерського руху. У складі команди благодійного фонду він допомагає людям, які постраждали внаслідок російської агресії.

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Росіяни обстріляли волонтерів

Під час однієї з поїздок до жителів Херсонщини автомобілі волонтерів потрапили під обстріл російських терористів. Про це повідомив Малиновський у своєму Instagram. Поруч з бусами було кілька прильотів снарядів, осколки від яких потрапили в автомобілі.

"Виїхали із села Садове, що на Херсонщині. Привозили людям допомогу. Потрапили під обстріл.

На першому нашому авто лобове скло розбите, метрів за 10 від нього впав снаряд. Другий бус пробило наскрізь. У третьому бусі, в якому я виїжджав, є влучання з правого боку. Невеликі, але пробито наскрізь.

Найголовніше, що всі цілі й здорові", – розповів Малиновський.

Бус Олега Малиновського постраждав від обстрілу / instagram.com/malinovskiyoleg_malina