Боксер Хижняк з перемоги стартував на Олімпіаді у Токіо, Рогава програв британцю

У четвер, 29 липня, у бій за нагороди вступив один із найкращих боксерів на Олімпіаді Олександр Хижняк. Українець у вазі до 75 кілограмів святкував перемогу над японцем.

Перемога українського лідера у боксі

Олександр Хижняк з перемоги розпочав для себе виступи на Олімпіаді-2020 у Токіо. Українець став лише другим боксером з нашої країни, який вийшов у наступне коло. До цього звитягу святкувала Анна Лисенко.

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Розпочав свій шлях на Олімпійських іграх Хижняк із другого раунду. Першим суперником українця став місцевий боксер із Японії Юіто Морівакі.

Завдяки перемозі Хижняк пройшов у чвертьфінал Олімпіади-2020. Українець домінував на ринзі, але суперник виявився "міцним горішком" та вистояв до кінця поєдинку. Однак вибити Олександра зі змагань йому не вдалось. Відразу усі судді віддали перемогу Хижняку – 5:0.

Він став третім представником України у чоловічому боксі, хто провів бій на Олімпіаді. Миколи Буценка та Ярослав Харциз свої поєдинки програли.

Наступним суперником Хижняка стане представник Домініканської республіки Еюрі Седено Мартінес.

Не підтримав Хижняка