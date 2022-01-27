Професійний та любительський бокс: у чому різниця та які особливості

Бокс – видовищний, контактний вид спорту, що зародився 5 тисяч років тому. На відміну від багатьох інших видів спорту, у яких межі між любителями та професіоналами давно стерлися, у боксі існує чітке розмежування цих понять. У рамках проєкту "Про бокс" ми пояснимо в чому відмінність між любительським боксом та професійним.

Боксери-професіонали не можуть виступати у змаганнях боксерів-аматорів, а боксери-аматори не беруть участі у змаганнях професіоналів. Аматорським боксом зазвичай починають займатися з 11 років і з 12 років виступати у змаганнях. Професійним боксом займаються з 18 – 20 років.

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Профі можна виступати у любителях: єдине виключення

"Про бокс" – новий проєкт на сайті 24 каналу про ключові події боксу у світі та Україні. Ми знаємо, що в Україні велика боксерська аудиторія. Тому ми вирішили створити проєкт, у межах якого розповідатимемо не тільки про боксерів та бої, але й все, що відбувається за лаштунками драматичного та видовищного спорту.Автор проєкту – Михайло Гема.

До 2013 року професіоналам категорично заборонялося боротися з аматорами на головній події чотириріччя за олімпійські нагороди, проте Міжнародна асоціація любительского боксу (AIBA) почала займатися поступовою лібералізацією цієї категоричної заборони.

Так, за правилами, запровадженими у 2013 році, боксери-професіонали мали право брати участь в Олімпіаді, якщо провели не більше 15 боїв, за які отримали гонорар, та підписали короткостроковий контракт із відділенням AIBA, яке займається професіоналами. А в червні 2016 року, перед Олімпіадою в Ріо, AIBA на тлі скандалів, що розгоряються в ній, взагалі зняла якісь обмеження.

Прихід профі на Олімпійські ігри здавався непоганим кроком підвищення глядацького інтересу до боксу: глядачі люблять історії про любителя, який зміг пройти професіоналів, а враховуючи, що масового потоку зірок професійного боксу на олімпійський ринг не очікувалося, такі історії могли ставатися досить часто.

Хто контролює любительський і професійний бокс

Проблема в тому, що противники цієї ідеї знайшлися у світі професійного боксу. І супротивники ці виявилися досить високопоставленими: ще 2020 року президент WBC Мауріс Сулейман пригрозив учасникам Олімпіади з-поміж профі виключенням з рейтингів своєї організації.

В аматорському боксі для проведення змагань усіх рівнів, починаючи від турнірів на першість міста, і до Олімпійського турніру існують єдині правила, розроблені Міжнародною асоціацією аматорського боксу (AIBA), та їхні вимоги враховуються кожною регіональною федерацією боксу.



Український любитель Олександр Хижняк (у червоному) / Фото Getty Images

Професійний бокс контролюється різними організаціями, які стежать дотриманню правил, контрактів.

Найбільш відомі – Всесвітня боксерська рада (WBC), Всесвітня боксерська організація (WBО), Всесвітня асоціація боксу (WBA), Міжнародна федерація боксу (IBF), але існують й інші, менш відомі та менш престижні організації. Кожна з них має свої правила.

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Корупція в організаціях

У жовтні 2021 року команда на чолі з канадським юристом Річардом Маклареном провела розслідування у Міжнародній федерації аматорського боксу (AIBA) та виявила, що офіційні особи федерації та судді "брали хабарі" на змаганнях з боксу та Олімпійських іграх у Ріо. Згідно з результатами розслідування, Казахстан також "давав" хабарі, а казахстанський суддя "займався здирництвом". Крім того, розслідувачі вважають, що казахстанець Василь Левіт постраждав через дії суддів на Олімпійських іграх у Ріо.



У 150-сторінковому звіті за підсумками розслідування йдеться, що "AIBA вимагала сотні тисяч доларів у країн та боксерів в обмін на перемогу у поєдинках". Команда Макларена вважає, що до цього були причетні президент AIBA з 2006-го по 2017 рік У Чинг Куо та виконавчі директори Хо Кім та Карім Бузіді.



Також можна відзначити серйозну корупцію у Всесвітній асоціації боксу (WBA). Нещодавно президент організації Джілберто Мендоса був змушений відчитуватися перед президентом Асоціації боксерських комісій (АВС) Майком Маззуллі.



В АВС вкрай стурбовані тим, як веде свої справи WBA (велика кількість чемпіонських титулів, призначення офіційних осіб (суддів), які потім приймають неадекватні рішення) і вже погрожувала серйозними наслідками: не визнавати організацію в США, не приймати рекомендації, заборонити допуск людям від WBA до рингсайду.



Іншими словами, викинути найстаршу, але повністю корумповану боксерську організацію з бізнесу, що з великою ймовірністю незабаром призведе до банкрутства.

Зовнішній вигляд боксерів

На відміну від професіоналів, боксери-аматори не мають права виходити на ринг із бородою (припустимі вуса), обмежена довжина волосся – вони не повинні заплющувати очі.

Професійним спортсменам дозволено наносити на брови вазелін, правила аматорського боксу унеможливлюють використання будь-яких субстанцій.



Різниця любительського та професійного боксу / Фото Getty Images

Форма професійних бійців – спортивні труси (шорти), які не обмежують рухів, та боксерки. У любителів комплект доповнений майкою, як профілактика пошкоджень шкірного покриву об канати рингу.

Одяг повинен бути у колір кута рингу виступаючого спортсмена (червоного чи синього).

Амуніція: капа, шолом та рукавиці

З 1 вересня 2013 року всі любительскі турніри проходять без шоломів. Лише рукавички, майка та шорти. Це був перший крок до привабливості аматорського боксу, який потроху помирав без змін.

Професіонали весь час боксували без шоломів. Однак на тренуваннях і любителі та професіонали завжди використовують шоломи. Це закриті шоломи, які дають максимальний захист голови.

Спеціальна захисна пластина для зубів (капа) обов'язкова протягом всього аматорського протистояння, при її втраті бій припиняється, капа негайно обполіскується секундантом і знову одягається.

У професійному боксі це правило застосовується не у всіх організаціях. Захист повертається бійцеві під час природної паузи між атаками.

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Для міжнародних змагань любителів застосовуються 10-унцеві рукавички (1 унція – 29,86 г). У професіоналів так: 8-унцеві рукавички – до середньої ваги, потім – 10 унцій, важковаговики – в 12-унцевих.

Василь Ломаченко, який виступає у легкій категорії, б'ється у 8-унцевих рукавичках (238,88 г), а ось важковаговик Олександр Усик має 12-унцеві рукавички (358,32 г).

Також варто зазначити, що любителі бинтуються зовсім по-іншому. Професіоналу тренер бинтує руку щільною спеціальною марлею, що містить накладки із пластиру, а любителі бинтуються мексиканськими бинтами.

Що відомо про мексиканські бинти? Мексиканські бинти – спеціальні бинти з матеріалу, що злегка тягнеться, щільні, з петлею для великого пальця.

Час проведення поєдинків

AIBA в різний час змінювала кількість раундів та час їх проведення. Змагання проводились у чотири раунди по дві хвилини, потім – три раунди по три хвилини. Перерва між раундами – одна хвилина.

У всіх організацій професійного боксу прийнято проводити перший бій спортсмена тривалістю чотири раунди по три хвилини. Інші бої мають різну кількість раундів.

Бій за національний чемпіонський титул триває 10 раундів, за титул чемпіона світу – 12 раундів.

Зупинка бою та медичний супровід

Професійний бій можуть зупинити рефері та спортсмен, який відмовився від подальшого протистояння. У любителів це право має ще й лікар у разі отримання тяжкої травми.

Любителі в обов'язковому порядку проходять медичний огляд до виходу на ринг та після бою, у випадках нокауту чи нокдаунів, професіоналам додається комп'ютерна томографія черепа перед початком кожного бою.

Принципи суддівства

На професійних змаганнях оцінюються лише акцентовані жорсткі удари в голову або корпус суперника, а нокаут і нокдаун у любителів підраховують всі ударні дії незалежно від сили та точності.

Професіонали виходять на бій з метою нокаутувати, придушити фізично супротивника. Завдання любителя – планомірне просування турнірної сітки та економія ресурсів для фінального протистояння.

Коли все йде проти правил

На початку статті ми вже писали про корупцію у любительскому боксі. У 2021 році вона торкнулася і українського боксера Олександра Хижняка.

Найбільшим для України спортивним апсетом на Олімпіаді в Токіо стала поразка Хижняка у фіналі боксерського турніру. Українець сенсаційно нокаутом поступився бразильцю Геберту Соузі.

26-річний українець переконливо виграв два раунди, але не зупинився і пішов добивати суперника в третьому. Раптово Хижняк пропустив сильний удар і опинився на канвасі. Суддя зупинив бій і зафіксував нокаут, віддавши перемогу бразильцю.



"Нокаут" Хижняка на Олімпіаді / Фото AP

Зазначимо, що за правилами після падіння одного з боксерів рефері в рингу має розпочати відлік до "8", і лише потім оцінити готовність спортсмена продовжувати бій, але, як ми бачили, цього під час поєдинку в Токіо не було зроблено.

Суддя просто віддав "золото" супернику Олександра Хижняка – бразильцю Еберту Соузі.

Любителі – це про країну, а профі – про гроші

Найвищою нагородою аматорського боксу вважається перемога на Олімпійських іграх. Головний трофей професіоналів – статус абсолютного чемпіона світу.

Історично так склалося, що аматорський та професійний бокс є не просто розділеними, а у певному сенсі різними видами єдиноборств.

Професіонали б'ються за гроші і гроші чималі. У світі професійного боксу немає єдиного відомства, яке визначало б найкращих боксерів планети у різних вагових категоріях. На сьогодні міжнародних та транснаціональних організацій близько десятка, але провідними вважаються чотири.

Головне, чим займаються ці професійні структури – заробляють гроші на боях провідних боксерів. Відсоток від призового фонду, кошти від продажу телевізійних прав, іноді штрафи з боксерів та промоутерів. Все це становить чималі суми.

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AIBA довгі роки була чужою на цьому святі життя, задовольняючись роллю організації, яка готує молоду поросль світового боксу, проводячи континентальні чемпіонати, першості світу та турніри Олімпіад.

А вже потім колишні любителі на професійному рингу вибивали один з одного мільйони доларів для транснаціональних структур типу WBC або IBF.

Резюмуючи, можна сказати, що любителі у боксі змагаються за країну і отримують фінансування від своєї держави. Професіонали представляють своє ім'я, заробляючи гроші від гонорарів за бої.

У любителів з роками також з'являється достойні призові за бої. Так у 2021 році українець Юрій Захарєєв, перемігши на чемпіонаті світу, здобув чек від AIBA на 100 тисяч доларів.



Юрій Захарєєв / Фото aiba.org

Інші цікаві відмінності

Боксери-аматори проводять по 30 – 40 боїв за 1 календарний рік. Профі не виступають частіше 10 разів на рік. Як правило, 2 – 3 поєдинки за 365 днів.

Бої у професіоналах проводять у дванадцяти вагових категоріях, тоді як у любителях їх десять.

Професійний бокс – це шоу. Організатори прагнуть продати максимальну кількість квитків. Аматорський бокс – це рутина та спорт. Навіть найпрестижніші турніри у аматорів (Олімпійські ігри та чемпіонати світу) проходять у повсякденному режимі без великої комерційної складової.

Любителі не готуються до певного суперника майже ніколи, просто видаючи свій максимум. Професіонали готуються індивідуально до кожного опонента, підлаштовуючи свої вміння під його мінуси.

Бокс можуть виключити з Олімпіади

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що бокс перебуває під питанням участі на Олімпіаді-2024 у Парижі. При цьому глава МОК виключив можливість заміни боксу іншими видами спорту, зокрема карате, яке одноразово було включено до програми Ігор у Токіо.

МОК не задоволений роботою Міжнародної боксерської федерації з питань управління, фінансів, суддівства та допінгу. Олімпійських чиновників також непокоїть проблема договірних поєдинків у боксі.

Як підсумок

Змагання з боксу на Олімпійських іграх проводяться з 1904 року, а важка атлетика з 1896-го. На літніх Олімпійських іграх 2012 в Лондоні вперше були проведені змагання серед жінок. У цьому виді спорту розігруються 13 комплектів нагород (8 серед чоловіків та 5 серед жінок).

Слід пам'ятати, що ще жоден профі не пропускав стадію аматора. Кожен сьогоднішній чемпіон пройшов школу любителів та навчався всіх премудростей з нуля.

Незважаючи на те, що любителі беруть участь в Олімпіаді та інших чемпіонатах, звання чемпіона у професійному боксі цінують значно більше, ніж звання олімпійського чемпіона.

Як показує практика, профі на порядок витриваліші і сильніші, ніж любителі, та й тримаються на професійному плаву довше за тих, хто поєднує роботу та улюблений спорт. Тому чемпіонів світу за тією чи іншою версією у професійному боксі не так багато, але всі вони варті цього звання.