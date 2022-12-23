В усьому винен російський Газпром: бокс можуть виключити з програми Олімпіади-2024

Олімпійські ігри у 2024 році можуть недорахуватись однієї провідної дисципліни – боксу. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) попередив, що бокс виключать з програми у Парижі.

Все через співпрацю Міжнародної боксерської асоціації (IBA) із російською компанією Газпром. Відзначимо, що боксерські асоціації продовжують розчаровувати своїми рішеннями.

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Вони продовжують працювати та підтримувати країну-агресора. Наприклад, Всесвітня боксерська асоціація повернула у свої рейтинги російських боксерів. WBA аргументувала своє рішення тим, що боксери з Росії та Білорусі не повинні страждати через політичні дії влади їх країн.

Таке рішення розкритикував Володимир Кличко. Легендарний боксер запропонував зробити реформу у боксерських асоціаціях, які загрузли у корупції.

Відреагувала на ці дії й Українська асоціація боксу, яка звернулась до WBA.

Раніше МОК вже виключив бокс із програми Олімпіади, яка відбудеться у 2028 році в Лос-Анджелесі.

На Олімпійських іграх-2020 у Токіо Україна здобула одну нагороду з боксу. Срібним призером став Олександр Хижняк, який у фіналі програв супернику з Бразилії Еберту Соузі у вазі до 75 кілограмів. Той поєдинок викликав чимало сумнівів щодо перемоги бразильця.