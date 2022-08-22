Баварія принизила команду українського пристосуванця Ордеця, забивши 7 голів: відео

Баварія здобула третю поспіль перемогу в чемпіонаті Німеччини. Цього разу мюнхенський клуб на виїзді розгромив Бохум, за який виступає власник українського паспорта Іван Ордець.

Ордець в цьому матчі вийшов у стартовому складі, але відзначився лише тим, що не завадив суперникам забивати. Ще до перерви Баварія забила чотири рази, коли відзначилися Сане, Де Лігт, Коман та Мане. При цьому під час четвертого голу Ордець впав, не зумівши перехопити м'яч.

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Побиття Бохума на його ж полі продовжилося і після перерви. Мане оформив дубль, відзначившись з пенальті. Гамбоа забив автогол, намагаючись вибити м'яч з під ноги суперника. А на 76-й хвилині Гнабрі забив сьомий гол в матчі. Проти нього грав якраз Ордець, але вкрай невдало. Закінчилося все тим, що на 85-й хвилині Ордеця поміняли.

Відеоогляд матчу Бохум – Баварія

Для Бохума ця поразка стала третьою поспіль в сезоні, що лише стартував. У всіх трьох матчах Ордець виходив на поле з перших хвилин, а команда вже пропустила 12 голів.

Ордець лише влітку перейшов до Бохума з російського дінамо. Він скористався правилом ФІФА, який дозволяв покинути команду через початок війни в Україні. Однак гравець зробив це не тоді, коли почалася війна, а вже влітку. Весь час, поки росіяни вели війну проти України, він продовжував виступати там. І навіть святкував разом з командою здобуття бронзових нагород, коли його рідну Волноваху постійно обстрілювали та знищували російські окупанти.

При цьому зо до дінамо Ордець перейшов влітку 2019 року як вільний агент. Він вирішив не залишатися в Шахтарі, а відправитися в російський клуб.