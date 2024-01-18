Топ-підсилення Полісся: гравець збірної України приєднався до "вовків" в Іспанії
Джерело:Zorya Londonsk
Дебютант УПЛ житомирське Полісся активно проводить трансферну компанію. Команда Юрія Калітвінцева є одним із претендентів на медалі чемпіонату України.
Колишній гравець Динамо та Шахтаря Богдан Михайліченко був помічений на тренуванні житомирського Полісся. Фланговий захисник приєднався до "вовків" на зборі в Іспанії.
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Полісся виграло боротьбу за Михайліченка
26-річний латераль потрапив у відео, яке оприлюднила пресслужба Полісся. Тож незабаром варто очікувати офіційного оголошення трансферу.
Богдан Михайліченко тренується з Поліссям / Zorya Londonsk
Зазначимо, що на Михайліченка претендував представник Чемпіоншипу Сандерленд, за який виступає Назарій Русин. Також у послугах талановитого футболіста був зацікавлений один із бельгійських клубів.
Раніше Полісся вже презентувало першого зимового новачка команди. Ним став вихованець лондонського Арсеналу Яссін Фортюн. Французький легіонер грає на позиції вінгера та виступав за юнацькі збірні "Ле Бльо".
Головне про кар'єру Михайліченка
- Богдан Михайліченко з 13 років перебував у системі київського Динамо. За основний склад "біло-синіх"зіграв лише 2 матчі.
- В чемпіонаті України добре зарекомендував у луганській Зорі та кам'янській Сталі.
- У 2020 році став гравцем бельгійського Андерлехта. Однак з часом втратив місце в основному складі та перейшов на правах оренди до Шахтаря.
- У нинішньому сезоні захищав кольори загребського Динамо. Проте в клубі вирішили достроково припинити з ним співпрацю.
- За збірну України Михайліченко зіграв 7 матчів.