Мав готуватися до Олімпіади: борця, який викликав на бій Усика, мобілізували до армії

Українського борця вільного стилю з Шепетівки Богдана Грицая, який раніше викликав на "бій без правил" Олександра Усика, мобілізували до Державної прикордонної служби.

Про це Богдан Грицай повідомив на власній сторінці в соціальних мережах.

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"Всім вітання! Давно не бачилися, але на те є причина. Мав готуватися до Олімпійських ігор, які стартуватимуть вже цього тижня, але Кабінет Міністрів України спільно з Міністерством освіти і науки прийняли незаконне рішення щодо реорганізації (ліквідації) Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного, в якому я тренувався та працював протягом останніх 12 років", – почав Грицай.

Спортсмен вважає, що рішення посадовців – незаконне. Він тренувався та працював у коледжі упродовж 12 років. Грицай додав, що перед ним був вибір – поїхати на Олімпійські ігри або ж дати супротив незаконним державним рішенням, які йдуть на догоду шахраям та українофобам.

Іноді доводиться робити вибір між своїми інтересами та інтересами майбутнього держави. Тут вибір був очевидний. Тож власне до чого я це пишу і в чому полягає причина, що ми так давно не бачилися. Після звільнення мене з посади викладача коледжу прийшла повістка до військомату. Медкомісія і… Тепер маю честь бути військовослужбовцем Державної прикордонної служби України! Слава Україні!

– написав Грицай.

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