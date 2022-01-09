Богатирі. Стронгмен-шоу: Вірастюк визначив найсильнішого стронгмена України

На арені у Білий Церкві провели змагання серед стронгменів. Мовиться про фінал "Першої ліги федерації стронгменів України".

Головним рефері змагань був Василь Вірастюк. Двічі найсильніший на планеті. Учасниками змагань стали 7 чоловіків. Вони виконали по 6 вправ.

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Перший етап змагань

Першої вправою є естафета. Вона складається з 2 етапів:

айсленд-крос, вагою 120 кілограмів, який треба перенести на відстань 20 метрів;

потім треба якомога швидше підняти на плечі "коромисла" вагою 370 кілограмів і фінішувати з ним на відстані 20 метрів.



Спортсмен готується до айсленд-кросу / Скриншот з програми "Богатирі"

Згідно з жеребкуванням чинний чемпіон Богдан Копил розпочав змагання. Завершив дистанцію спортсмен з результатом у 34,16 секунди.

Далі перший етап пройшли стронгмени з такими результатами:

Олексій Бірюков – 35,15 секунди;

Олег Силка – 47,09 секунд;

Андрій Бурденюк – 51,81 секунди;

Натомість спортсмен Роман Лук'янчук не пройшов дистанцію. "Коромисла" стронгмен проніс всього більше ніж 8 метрів з 20 необхідних.

А от стронгменам Юрію Руденку та Артуру Марчуку часу забракло. Зауважимо, що цей етап змагань спортсмен має прийти не довше ніж за 1 хвилину.

Результати першого етапу змагань / Скриншот з програми "Богатирі"

Естафета овер-хед

На другому етапі змагань спортсмени мають підняти над головою 6 знарядь за 1 хвилину. Перше знаряддя, яке мають підняти стронгмени, важить 75 кілограмів. Натомість шосте, найважче – 140 кілограмів.

Вправа овер-хед / Скриншот з програми "Богатирі"



Результати естафети овер-хед / Скриншот з програми "Богатирі"

Прогулянка фермера

Екватором змагань стала так звана прогулянка фермера. Стронгмени мають підняти 2 валізи вагою 150 кілограмів кожна.



Вага валізи – 150 кілограмів / Скриншот з програми "Богатирі"

Спортсмени на швидкість мають пронести вантаж на відстань 20 метрів.



Результати естафети з валізами / Скриншот з програми "Богатирі"



Стронгмен виконує вправу з валізами / Скриншот з програми "Богатирі"

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Богатирська естафета

Четверта вправа – це також богатирська естафета, яка складається з двох елементів:

кантування шини вагою 360 кілограмів 5 разів;

пересення між ногами гирі качка, що важить 180 кілограмів на відстань 20 метрів.



Вага шини – 360 кілограмів / Скриншот з програми "Богатирі"



Четвертий етап змагання у Білій Церкві / Скриншот з програми "Богатирі"

Результат четвертого етапу / Скриншот з програми "Богатирі"

П'ятий етап та фінал змагань

П'ятою вправою для стронгменів стало перекидання предметів через різну висоту. Мовиться про такі предмети та висоту:

гумова куля – 90 кілограмів – висота планки 170 сантиметрів;

мішок – 100 кілограмів – висота планки 170 сантиметрів;

колесо – 95 кілограмів – висота планки 150 сантиметрів;

гумова куля – 100 кілограмів – висота планки 140 сантиметрів.



Вправа п'ята у Білій Церкві / Скриншот з програми "Богатирі"



Результат п'ятого етапу / Скриншот з програми "Богатирі"

А от фінальною вправою для стронгменів у Білій Церкві стала станова тяга платформи з автомобілем, вагою 1,5 тонни. За 1 хвилину спортсмен має виконати якомога більшу кількість повторень вправи.



Станова тяга платформи з авто / Скриншот з програми "Богатирі"

Перемогу на змаганнях у Білій Церкві здобув Богдан Копил.



Нагородження чемпіонів / Скриншот з програми "Богатирі"