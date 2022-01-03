Богатирі. Стронгмен-шоу: Спортсмени перекотили за хвилину 320-кілограмову шину
Джерело:24 канал
У Хмельницькому відбувся етап кубку України зі стронгмену. Атлети набирали найсильніших спортсменів для головного змагання "Богатир року".
Богатирі змагались у 6 вправах, щоб з'ясувати, хто стане найсильнішою людиною 2021 року. Як відбувались змагання – читайте на 24 каналі.
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Перша вправа – 2-етапна естафетаПравила. У 1 етапі було перенесення суперйоку – 350-кілограмового коромисла на 20 метрів, а у 2 етапі – айсленд-кросу вагою 120 кілограмів.
Олександр Кочергін здобув 1 місце із сумою 8 балів. На 2 місці – Денис Бережник, а на 3 – Богдан Копил.
Вправа перенесення суперйоку / Скриншот із відео
Результати першої вправи / Скриншот із відео
Друга вправа – лог-ліфтПравила. Учасники мають підняти 120-кілограмову колоду лог-ліфт лише за 1 хвилину.
Максимум балів знову здобув Олександр Кочергін, на 2 сходинці – Денис Бережник, а 3 – Богдан Копил
Лог-ліфт / Скриншот із відео
Результати другої вправи / Скриншот із відео
Третя вправа – "фермерська прогулянка"Правила. Потрібно у кожній руці перенести валізи. Вони мають по 130 кілограмів на відстань 40 метрів.
За підрахунками балів у цій вправі переміг Олександр Кочергін. Його наздоганяє Денис Бережник та Богдан Копил.
Перенесення важких валіз / Скриншот із відео
Результати третьої вправи / Скриншот із відео
Четверта вправа – кантування покришкиПравила. Варто перекатити 7 разів 320-кілограмову шину. На це знову ж є лише 1 хвилина.
Упевнену перемогу у змаганні вчергове здобув Олександр Кочергін. На 2 і 3 місцях також опинились Денис Бережник та Богдан Копил.
Перевертання шини / Скриншот із відео
Результати четвертої вправи / Скриншот із відео
П'ята вправа – мен-худ-стоунПравила. Ґумові кулі, вагою 120 кілограмів, треба перекинути якнайбільшу кількість разів через планку.
Олександр Кочергін обійшов Дениса Бережника та Богдана Копила та посів 1 місце у передостанній вправі.
Вправа мен-худ-стоун / Скриншот із відео
Результати п'ятої вправи / Скриншот із відео
Фінальна вправа – арм-овер-армПравила. Потрібно протягнути вантажівку з причепом за канатом.
Вправа арм-овер-арм / Скриншот із відео
Результати фінальної вправи / Скриншот із відео
Згідно з результатами всіх вправ переміг Олександр Кочергін. Він набрав найбільше балів і став найсильнішим.