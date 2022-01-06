Богатирі. Стронгмен-шоу: Атлети доклали надлюських зусиль для перемоги у вирішальних змаганнях

В українському місті Хуст уже 4 рік поспіль відбулись вирішальні "стронгменівські змагання". Водночас вже втретє – Чемпіонат світу у вазі до 110 кілограмів.

За престижний титул змагались 20 учасників з 8 країн – 10 пар у кожному виступі. Атлети повинні були пройти 3 надважкі богатирські вправи.

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До складу рефері чемпіонату увійшли:

Василь Вірастюк – дворазовий володар титулу "Найсильніша людина планети";

Магнус Вер Магнусон – чотириразовий володар титулу "Найсильніша людина планети";

Сергій Конюшок – президент "Федерації стронгмену України".

Перша вправа – кантування покришки

Таєр-фліп – це кантування (перекидання) покришки автомобіля вагою 320 кілограмів 6 разів. У атлетів є ліміт часу – 60 секунд.

У першій вправі переміг Олексій Бірюков (Україна). Другий результат здобув Юрій Огоновський (Україна). Третій – Марек Чайковський (Польща).



Богатирі перекидали покришки вагою 320 кілограмів / Скриншот з відео програми



Результати першого змагання / Скриншот з відео програми

Друга вправа – естафета

Атлет повинен підняти колоду вагою 120 кілограмів. Після цього пронести мішок вагою 100 кілограмів на дистанцію 20 метрів. Тоді знову підняти колоду й у зворотний бік пронести мішок. Переможе той, хто це зробить найшвидше. Так учасники здобудуть собі додаткові бали, щоб пройти у фінал.

У другій вправі перемогу отримав Давид Шамей (WSF). Другим був Марек Чайковський (Польща). Третє місце виборов Юрій Огоновський (Україна). Трійка лідерів отримали в сумі однакову кількість балів, що зрівняло їхні результати у загальній таблиці.



Атлети підіймали колоду вагою 120 кілограмів та несли мішок вагою 100 кілограмів / Скриншот з відео програми



Результати другого змагання / Скриншот з відео програми

Третя вправа – фермерська прогулянка

Дві валізи по 130 кілограмів у кожній руці треба пронести на відстань 40 метрів. Тобто пройти з вантажем 2 відрізки по 20 метрів. На все про все у богатирів теж є ліміт часу – 60 секунд.

У третьому змаганні перемогу здобув Ілля Єрмаченков (Україна), він посів 10 сходинку турнірної таблиці. Другим був Віталій Герасимов (Україна), завдяки цьому він посів 4 місце у загальній таблиці. І третє – виборов Євген Настенко (Україна) й піднявся на 2 місце у загальній таблиці.



Спортсмени несли валізи вагою 130 кілограмів кожна / Скриншот з відео програми



Результати третього змагання / Скриншот з відео програми

Хто потрапив до фіналу

Отож, за результатами 3 змагань, з 20 атлетів до фіналу потрапило 6 українців та 2 поляків. Очолив фіналістів Давид Шамей (WSF) із загальною кількістю балів – 53. За ним – Євген Настенко (Україна) із 50 балами. Водночас третє місце посів теж українець Олексій Бірюков із загальним результатом – 47 балів.