"Мій час наближається": Богачук – про чемпіонський бій

Наприкінці березня Сергій Богачук проведе бій проти Браяна Мендоси. На кону стоятиме титул тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі.

Вже 30 березня відбудеться бій за титул тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі між українцем Сергієм Богачуком та американцем Браяном Мендосою. Богачук не приховує, що майбутній поєдинок є одним із найважливіших у його кар'єрі.

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Богачук готовий на 100% до чемпіонського бою

Спочатку Богачук мав боксувати проти Себастьяна Фундори за повноцінний титул WBC, але той замінив Кіта Турмана у бою проти Тимофія Цзю. Саме з останнім Фундора розіграє вакантний титул Світової Боксерської Ради.

"Я дуже радий бути тут на великому шоу. Я збираюся показати своїм фанатам і всьому світу чудовий бій. Не можу дочекатися суботнього вечора. Браян – хороший боєць з чудовим досвідом. Це великий поєдинок у моїй кар’єрі. Я зосереджений лише на ньому

За останні роки я набув великого досвіду. Я готовий на 100%. Тепер я розумніший боєць і готовий до всіх великих боїв. У суботу маю намір показати все, на що я здатний. Мій час наближається. Це буде чудовий бій", – сказав Богачук.

Нагадаємо, Богачук здобув на професіональному рингу 23 перемоги, всі – нокаутом. Однак, на жаль, в пасиві Сергія є одна поразка від американця Брендона Адамса.