"Ломаченко побив би його": відомий промоутер вірить, що українець сильніший за зірку легкої ваги

Непереможений американський боксер Джервонта Девіс володіє титулом WBA в легкій вазі. Незважаючи на це, Боб Арум не вважає його топовим представником дивізіону.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поділився думками про шанси Шакура Стівенсона, Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса, які є його клієнтами, перемогти чемпіона світу за версією WBA Regular у легкій вазі Джервонту Девіса.

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Арум вважає Ломаченка фаворитом у потенційному поєдинку з Джервонтою Девісом

Девіс – відмінний боєць і об'єкт великої уваги. Звичайно, ми б хотіли провести поєдинок Стівенсона, Ломаченка або Лопеса проти нього і подивитися, як добре вони впораються. Я хочу, щоб наші хлопці виграли. Усі троє побили б Джервонту,

– сказав Арум.

Нагадаємо, Девіс останній бій провів у квітні цього року, нокаутувавши Раяна Гарсію. У липні Джервонта вийшов із в’язниці Балтімора, де провів 44 дні через порушення умов свого домашнього арешту.

13 квітня 2024 року Василь Ломаченко має провести бій з колишнім абсолютним чемпіоном світу Джорджем Камбососом. На кону стоятиме вакантний пояс IBF у легкій вазі.