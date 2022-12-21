Ф'юрі погодився на бій з Усиком: Арум розповів, чому оголошення мегафайту затримується

Співпромоутер "Циганського короля" Боб Арум поділився останніми новинами з переговорів щодо організації поєдинку за звання абсолюту. Команди боксерів хочуть отримати найкращі фінансові пропозиції.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі є одним із самих очікуваних поєдинків 2023 року. Представники боксерів практично узгодили проведення бою, але залишилося владнати фінансові питання. Адже нікому не секрет, що майбутній мегафайт принесе космічні суми, тож промоутери хочуть обрати найбільш "жирну" пропозицію.

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Арум: Ф'юрі та Усик домовилися

Найголовніше – є принципова згода обох боксерів на проведення бою, в якому визначиться "Король хевівейту".

"Ф'юрі та Усик домовилися зустрітися один з одним у наступному бою. Із Ф'юрі та Усиком ми маємо справу з двома дорослими, не так багато сміття йде з обох боків. Усик - мій гарний друг, він дуже розумний, а Тайсон - Супермен, і в плані атлетизму, і в інтелектуальному плані.

Вони обоє хочуть цього бою, тож буде дуже мало проблем, якщо взагалі будуть. Тож ми зможемо це здійснити. Я дуже впевнений. Як я сказав, обидва бійці погодилися битися один з одним без будь-яких проміжних боїв", – зауважив Арум.

Мегафайт на "Вемблі" чи Близькому Сході

За словами Боба Арума, розглядаються варіанти проведення поєдинку на Близькому Сході та у Великобританії.

"Зараз у нас не вирішено питання з приводу дати і місця проведення бою. Але поєдинок однозначно відбудеться, і це станеться в першому кварталі наступного року. Ми балансуємо між парою істотних пропозицій з Близького Сходу. Також є можливість влаштувати цей бій у Великобританії на "Вемблі" з 95 тисячами глядачів.

У бійців відносно коротке життя, і гроші важливі. Якщо нам запропонують реальну суму, то потрібно буде це розглянути. Можливість повернутися на "Вемблі" і зробити бій на очах у 95 тисяч глядачів дійсно розбурхує мою кров. Це було б безумство і це чудово", – сказав Арум.

Втім, остаточного рішення доведеться дещо зачекати.

Остаточне рішення не повинно зайняти багато часу. Нам необхідно з усім розібратися. Сподіваюся, що це станеться до кінця року,

– запевним промоутер британця.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Усик заінтригував своїх уболівальників коротким повідомленням у Instagram. Український чемпіон прийняв рішення щодо бою з Ф'юрі.