Ломаченко визначився з наступним суперником: промоутер назвав ім'я топового бійця

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум анонсував наступний поєдинок Василя Ломаченка. Як і очікувалося, український боксер проведе бій проти абсолютного чемпіона світу.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко зробить другу спробу стати королем легкого дивізіону. Його наступний поєдинок проти Девіна Хейні практично схвалений.

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Як запевнив Боб Арум, залишилося узгодити дату та місце майбутнього мегафайту.

У мене вчора була вечеря з Біллом Хейні, батьком Девіна. Девін також приєднався до нас. Його наступний бій буде проти Ломаченка. Ми працюємо прямо зараз над датою та місцем проведення. Але це буде його наступний бій,

– запевнив Арум.

На думку старійшого промоутера, цей поєдинок буде корисним для обох боксерів, а глядачі отримають неймовірне видовище.

"Яким би не був результат цього поєдинку – Девін буде великим фактором у боксі. Він чудовий юнак, дуже гарний боєць. Мені подобається, як він поводиться. Мені подобається, як він б'ється. І з Ломаченком – він буде в рингу з майстром. Це буде дуже цікавий бій", – зауважив 91-річний промоутер.

Якщо вірити Бобу Аруму, у наступному році українських шанувальників боксу очікують два мегефайти за абсолют: Ломаченко проти Хейні та Усик проти Ф'юрі.