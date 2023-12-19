Навіть Ломаченко його переможе: відомий промоутер поставив під сумнів силу чемпіона світу

Непереможений американський боксер Джервонта Девіс володіє титулом WBA в легкій вазі. Незважаючи на це, Боб Арум не вважає його топовим представником дивізіону.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поділився думками про те, хто серед Шакура Стівенсона, Теофімо Лопеса та Василя Ломаченка має шанси перемогти чемпіона світу за версією WBA Regular у легкій вазі Джервонту Девіса.

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Боб Арум назвав Ломаченка фаворитом у потенційному поєдинку з Джервонтою Девісом

"Усі троє, я думаю, перемогли б Девіса. Я справді в це вірю. Я думаю, що Шакур переможе його, я думаю, що Теофімо переможе його, і я думаю, що Ломаченко його переможе", – сказав Арум.

Нагадаємо, Девіс останній бій провів у квітні цього року, нокаутувавши Раяна Гарсію. У липні Джервонта вийшов із в’язниці Балтімора, де провів 44 дні через порушення умов свого домашнього арешту.

13 квітня 2024 року Василь Ломаченко має провести бій з колишнім абсолютним чемпіоном світу Джорджем Камбососом. На кону стоятиме вакантний пояс IBF у легкій вазі.