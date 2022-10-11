І це не Шевченко: український футболіст потрапив до списку 100 найкращих гравців в історії
11 жовтня 2022 , 15:31Читать новость на русском
Джерело:FourFourTwo
Впливовий футбольний журнал FourFourTwo склав список зі 100 найкращих гравців в історії. Одному українцеві вдалося до нього потрапити.
До цього рейтингу потрапив колишній нападник Динамо Олег Блохін. Він посів 52-гу сходинку.
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Топ 10 зі списку
На першому місці опинився аргентинський футболіст Ліонель Мессі, на другому – Дієго Марадона, а трійку замкнув португалець Кріштіану Роналду.
1. Ліонель Мессі
2. Дієго Марадона
3. Кріштіану Роналду
4.Пеле
5. Зінедін Зідан
6. Йоган Кройфф
7. Джордж Бест
8. Франц Беккенбауер
9. Ференц Пушкаш
10. Роналдо
З повним списком можна ознайомитися тут.
Що відомо про Блохіна
- Блохін є володарем "Золотого м'яча-1975".
- Він виступав за київське Динамо, австрійський Форвертс і кіпрський Аріс.
- З Динамо Блохін сім разів виграв чемпіонат СРСР, двічі Кубок володарів кубків, один раз – Суперкубок УЄФА, а також завоював ряд інших трофеїв. У складі збірної СРСР двічі ставав бронзовим призером Олімпіади.
- Блохін – рекордсмен за кількістю матчів (112) і голів (42) у складі збірної СРСР. Також він є найкращим бомбардиром в історії Динамо (266 голів).
- На цей час спеціаліст обіймає посаду співголови Ради стратегічного розвитку професійного футболу в УАФ.