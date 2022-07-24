Миколенко забив за Евертон у матчі перед грою з Динамо: ефектне відео

Англійський Евертон 24 липня проводить товариський матч проти Блекпула. Віталій Миколенко відкрив рахунок у поєдинку.

Другий гол Миколенка за Евертон

Вже на 6-й хвилині рахунок у матчі став 0:1 на користь "ірисок". Віталій Миколенко, який розпочав поєдинок зі старту, замкнув на дальній стійці передачу з флангу, пише 24 канал.

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Український захисник ударом в один дотик прошив сітку воріт Блекпула – 0:1. Це другий гол Миколенка у футболці "ірисок". Свій дебютний гол українець забив в офіційному матчі АПЛ у сезоні-2021/2022 проти Лестера (1:2).

Відео голу Миколенка

Не минуло й 5-ти хвилин, як футболісти Евертона подвоїли свою перевагу. Своє прізвище на табло записав Том Девіс.

Наприкінці першоої 45-хвилинки господарі відквитали один м'яч завдяки голу Гері Медіна.

Станом на перший тайм рахунок у товариській зустрічі 1:2 на користь Евертона.

. 29 липня Евертон зіграє на домашньому стадіоні проти київського Динамо. Це буде перша зустріч Миколенка з "колишніми". Матч буде мати благодійну мету, на якому зберуть кошти на потреби України.

А вже 6 серпня підопічні Френка Лемпарда зіграють перший поєдинок сезону-2022/2023 в АПЛ. "Іриски" прийматимуть Челсі.