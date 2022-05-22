Благородна справа Світоліної: тенісистка розповіла про створення фонду Tennis for Refugees

Українська тенісистка Еліна Світоліна з перших днів повномасштабної війни допомагає Україні. Вона розповіла про успіхи свого нового благодійного фонду на підтримку юних тенісистів з України.

Світоліна: 65 тисяч євро – сума, яку вдалося акумулювати

Українська тенісистка займалася благочинністю ще до повномасштабної війни. Метою фонду є розвиток спорту і тенісу в Україні, підтримка талановитих спортсменів-тенісистів.

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Проте після повномасштабного вторгнення її фонд створив програму Tennis for Refugees (теніс для біженців – 24 канал).

"Після 24 лютого весь час думаю про людей і про те, як їм можна допомогти. Щоб підтримати юних українських тенісистів, котрі були змушені виїхати за кордон і втратили можливість тренуватися, мій фонд створив програму Tennis for Refugees (теніс для біженців – 24 канал)", – зазначила тенісистка.

Еліні вдалося зібрати чималу суму для допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки.

Упродовж перших двох місяців дівчата та хлопці від 10 до 20 років перебували під повною опікою фонду, який оплачував їхнє проживання, харчування та тренування в тенісних академіях і центрах Європи. 65 тисяч євро – сума, яку вдалося акумулювати для програми, створеної нами заради українських спортсменів,

– написала Світоліна.

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