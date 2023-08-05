Шевченко проти Зінченка: онлайн подій благодійного матчу Game4Ukraine у Лондоні

Нарешті цей день настав. 5 серпня о 20:00 (за київським часом) Андрій Шевченко та Олександр Зінченко виведуть на поле "Стемфорд Брідж" свої зіркові команди, аби зібрати якомога більше грошей для України.

Сайт 24 Каналу вестиме онлайн найцікавіших подій, які будуть до, під час та після благодійного матчу на підтримку України у Лондоні, який зібрав понад 40 світових зірок футболу. Окрім цього, організатори підготували потужну розважальну програму, де іноземні зірки шоубізу об'єднаються з українськими виконавцями (Святослав Вакарчук, Джамала та гурт Бумбокс), аби створити незабутню атмосферу свята.

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Усі запрошені гості 5 серпня будуть об'єднані однією метою – зібрати кошти на відбудову Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області. Цей навчальний заклад окупанти зруйнували у березні 2022 року.



Українські зірки шоубізу на Game4Ukraine / Фото UNITED24

Очолюватимуть футбольний десант зірки збірної України Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Обидва будуть у ролі капітанів команд. Шева очолюватиме "синіх", а Зінченко – "жовтих".

Футбольний благодійний матч відбуватиметься під патронатом платформи UNITED24, амбасадорами якої є Шевченко з Зінченком.

Напередодні поєдинку до Лондона почали прилітати усі запрошені гості. Світові зірки футболу провели тренування, аби не лише підготуватись до майбутнього поєдинку, а й перекинутись одне з одними декількома словами.

Тренування команд перед матчем: дивіться відео

Залишились лічені години, аби ми знову побачили Шеву на футбольному полі, а не в технічній зоні для тренерів. Шевченко знову вийде на домашню арену лондонського Челсі.



Андрій Шевченко на тренуванні у Лондоні / Фото UNITED24

Коментатори матчу вже прибули у Лондон та готуються відпрацювати на благодійному поєдинку. Українські футбольні уболівальники зможуть знову насолодитись коментуванням Віктора Вацка. Легендарний коментатор працюватиме у парі з не менш талановитим Романом Бебехом.



Коментатори матчу – Бебех та Вацко / Фото UNITED24

Матч Game4Ukraine буде показаний на 25-ти різних каналах у 200 країнах світу. В Україні благодійний матч можна буде переглянути безкоштовно на телеканалах Спорт 1 та Спорт 2, а також у єдиному марафоні та онлайн-платформі MEGOGO.