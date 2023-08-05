Момент для історії: вболівальники Game4Ukraine оплесками вшанували мужність українців – відео

Благодійний матч Game4Ukraine подарував незабутні емоції усім глядачам та дійовим особам. Потужний перформанс відбувся в середині першого тайму цього унікального поєдинку.

У Лондоні на стадіоні "Стемфорд Бридж" відбувся благодійний матч Game4Ukraine на підтримку України. Команда Зінченка розписала мирову нічию із зірками Шевченка (2:2), пише 24 Канал.

До теми Шевченко проти Зінченка: онлайн подій благодійного матчу Game4Ukraine у Лондоні

Оплески захисникам України

На 24-й хвилині за рахунку 0:0 матч Game4Ukraine був призупинений. Глядачі на заповненій арені "Стемфорд Бридж" влаштували овацію захисникам України. Вони подякували за мужність українцям, які ведуть боротьбу за свою незалежність та протистоять російській навалі. Це оплески усім Героям, хто віддав своє життя за Україну.

Потужний перформанс глядачів матчу

, що всі кошти зібрані під час благодійного матчу підуть на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею у Чернігівській області, який був зруйнований російськими окупантами у березні 2022 року.