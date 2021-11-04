Бійці водночас відправили один одного у приголомшливий нокдаун: відео рідкісного моменту

Цікавий епізод стався у поєдинку на турнірі UFC Contender Series у Лас-Вегасі. Два бійці Йонас Білхаріньо та Ханаан Кавайхе створили подвійний нокдаун.

Такого у UFC ще не бачили

Подвійний нокдаун у цьому поєдинку розірвав не лише присутніх, а й прихильників UFC в інтернеті. У другому раунді Йонас Білхаріньо та Ханаан Кавайхе примудрились відправити один одного у нокдаун.

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Бійці влучили один одному у пах та впали на канвас та довго не могли підійнятись на ноги – подвійний нокдаун. У соцмережах такий епізод назвали найрідкіснішим нокдауном в історії.

Однак не лише цим моментом запам'яталось протистояння. У третьому раунді бразилець Білхаріньо завдав ефектного удару з розвороту прямо у голову суперника. Після чого Кавайхе не втримався на ногах та впав на канвас, втративши орієнтацію у просторі. Ось таким яскравим нокаутом завершилось протистояння.

Нокаут від Бірхаріньо: відео

31-річний Білхаріньо здобув свою 9-ту перемогу у кар'єрі в ММА при одній поразці у пасиві.

Відео з поєдинку