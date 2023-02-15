Бійка завершилася масовим виселенням: турецький готель вирішив не приймати сторону Минаю

Скандальна ситуація, яка виникла між футболістами української Минаю та російського Шинника, отримала несподіване продовження. Власники готелю вирішили позбутися обох команд.

Бійцівський спаринг між футболістами Минаю та Шинника став темою номер один в українському футболі. Російські футболісти отримали доброго прочухана і поспішно залишили готель.

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Валізи спакували обидві команди

Втім, господарі закладу не оцінили джентльменського вчинку форварда Минаю, який заступився за прибиральницю. Вони виріши не приймати чиюсь сторону в конфлікті і виселити обидві команди.

Спочатку передбачалося, що керівництво турецького готелю Royal Seginus виселить делегацію російського Шинника. Але зрештою, пакувати валізи сказали й Минаю. Ужгородська команда вже переїхала до іншого готелю Анталії,

– повідомив телеграм-канал ТаТоТаке.

У закарпатському клубі прокоментували рішення турецького готелю.

Ось так вони вирішили. У стилі "і вашим, і нашим",

– прокоментували представники Минаю.

Зауважимо, що бійка в Туреччині вчергове засвідчила, що росіянам не місце в цивілізованому світі. Допуск спортсменів з держави-агресора до змагань може нести потенційну загрозу, як самим учасникам міжнародних турнірів, так і глядачам.