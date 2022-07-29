Тренер та директор Торіно побилися на зборах команди: скандальне відео

Торіно продовжує готуватись до нового сезону в Італії. Представники клубу побились на передсезонному зборі через відсутність трансферів.

Різні погляди на трансферну політику

Словесна перепалка між головним тренером Торіно Іваном Юричем та спортивним директором Давіде Вагнаті переросла у бійку. У представників команди не сходиться думка щодо трансферної політики клубу, пише 24 канал.

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Наставника "биків" не влаштовує відсутність якісного підсилення команди. Натомість спортивний директор не розділяє таких поглядів Юрича.

Палкий коуч декілька разів відштовхнув Вагнаті, який дуже емоційно щось пояснював тренеру. Тоді після сварки між ними спалахнула бійка. Хтось із персоналу клубу підбіг, щоб розняти Юрича та Вагнаті. Однак крики не вщухали.

Відео штовханини потрапило в інтернет. Комусь із готельного комплексу вдалось зазняти цей скандальний момент.

Спортивний директор пояснював, що стоїть на його стороні та постійно захищає Юрича від президента Торіно. Натомість у відповідь чув нецензурні слова.

Відео бійки представників Торіно

Попереду у Торіно ще буде один товариський матч проти Ніцци. Після чого "бики" стартують у Кубку Італії та Серії А. У першому турі чемпіонату країни клуб Юрича зіграє на виїзді проти Моцци (13 серпня).