Російські футболісти спровокували бійку на товариському турнірі і отримали у відповідь: відео

Аматорський клуб з РФ вирвався у цивілізований світ і показав своє справжнє обличчя. Гравці команди постійно ображали суперників з Киргизстану, які не стали це терпіти.

Через війну в Україні російський футбол ізолювали від цивілізованого світу. Збірну Росії не допустили до відбору на ЧС-2022 та Євро-2024, а клубам закрили шлях у єврокубки.

До теми "Спорт внє палітікі": ЗСУ "задвохсотили" генсека Федерації карате Росії Увицького

Тим не менш, команди "з-за парєбріка" пробиваються за кордон, де показують своє справжнє обличчя. Так сталось з аматорською командою 2Drots.

Росіяни поїхали в Казахстан на товариський медіатурнір в Астані. Там в одному з матчів клуб протистояв колективу Top Team з Киргизстану. Втім, ця гра не була дограна.

Як повідомляють казахські ЗМІ, росіяни відзначились неспортивною поведінкою і постійно ображали суперників. Ті не стали терпіти нахабство з боку представників країни-терористки і застосували фізичну силу.

Відео бійки команд з Росії та Киргизстану:

Арбітр же виписав команді Top Team чотири червоні картки, через що киргизи всією командою залишили поле, відмовляючись продовжувати поєдинок. Росіянам же зарахували технічну перемогу.

Читайте також Загрожує довічне ув'язнення: німецького футболіста заарештували за шпигунство на користь Росії

Нагадаємо, що така дика поведінка може повторитись і на Олімпіаді-2024. МОК планує дати дозвіл росіянам та білорусам брати участь в Іграх, хоч і під нейтральним прапором. Та відсутність цивілізованого виховання не приховаєш під білим прапором...