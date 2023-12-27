"Не "якщо", а "коли": Усик дотепно відповів на питання щодо результату бою за абсолют

Менше двох місяців залишається до одного з найочікуваніших поєдинків 2024 року Усик – Ф'юрі. Наразі боксери наполегливо готуються до битви за звання абсолютного чемпіону світу.

17 лютого 2024 року Олександр Усик спробує об'єднати усі чотири основні пояси надважкого дивізіону та стати абсолютним чемпіоном світу. Втім, українець не сумнівається у своїй перемозі.

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Усик: Ф'юрі думає про якогось кролика

Усик вже довів на прикладі двобою з Джошуа, що вміє перемагати фаворитів. Тож "Циганський король" може опинитися наступним в послужному списку українського чемпіона.

Тут питання не "якщо" я виграю всі титули, а "коли" я їх виграю. Коли я йду спати, то уявляю, як я переможно підіймаю руки. Я просто вірю, що виграю цей бій,

– заявив Усик.

Володар титулів WBA (Super), WBO, IBF та IBO вважає, що зумів вирахувати психологію "Циганського короля". Британець сподівається здобути легку перемогу над меншим за габаритами боксером. Це допоможе Усику здолати пихатого британця.

Я заліз у голову Ф'юрі, який замість мене думає про якогось кролика, як він мене називає. Давай, брате, продовжуй думати. Тоні Белью якось назвав мене звіром у боксі. Ні, я не звір, а просто білий кролик,

– розповів Усик.

Нагадаємо, що бій за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 17 лютого в Саудівській Аравії. В контракті на поєдинок прописаний реванш. До найважливішого поєдинку боксери підходять без жодної поразки.