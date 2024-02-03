"Ф’юрі багато говорить": боксер, який розсік око британцю, відреагував на звинувачення

3 лютого 2024, 19:48
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Джерело:

Boxing Talk

Хорватський боксер Агрон Смакічі став тією людиною, яка ненавмисно зірвала "Бій століття". Прізвище спаринг-партнера Тайсона Ф'юрі вмить облетіло усі світові медіа.

Агрон Смакічі у злощасному спарингу завдав удар Тайсону, яким розсік око. Представники "Циганського короля" одразу звинуватили хорвата, нібито він вдарив чемпіона WBC ліктем.

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Чистий удар хорвата зірвав бій за абсолют

Проте Смакічі відкинув усі звинувачення на свою адресу. 33-річний боксер зазначив, що його удар був у межах правил.

Це був чистий удар, тому я не почуваюся погано. Ф’юрі багато чого говорить, але він знає, яким був спаринг зі мною,
– розповів Смакічі.

Зазначимо, що Агрон Смакічі своєю фактурою нагадує Олександра Усика. Він шульга та має зріст 198 сантиметрів. Тож команда Ф'юрі обрала хорвата для спарингів у тренувальний табір.

"Бій століття" перенесено. Що далі

  • Нагадаємо, що поєдинок за абсолютне чемпіонство у надважкому дивізіоні повинен був відбутися 17 лютого 2024 року.
  • Наразі нова дата поєдинку ще невідома. Промоутер Усика Олександр Красюк терміново шукає заміну Ф'юрі, щоб вечір боксу в Ер-Ріяді відбувся. За попередніми даними, це може бути Філіп Хргович – обов'язковий претендент на титул IBF.
  • Для відновлення від травми "Циганському королю" знадобиться близько трьох місяців.
  • Однак влітку буде важко провести бій у Саудівській Аравії через неймовірну спеку. Можливо, бій перенесуть на осінь.
Автор: Сергій Шаховець