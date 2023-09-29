"Усик, ти більше не зможеш бігати, як кролик": Ф'юрі знову одягнув маску блазня

Чемпіон світу WBC Тайсон Ф'юрі погодився підписати контракт на бій з Олександром Усиком. "Циганський король" одразу почав психологічно тиснути на українця.

Епатажний Тайсон Ф'юрі відреагував на підписання контракту на бій з володарем титулів WBA, WBO та IBF Олександром Усиком. Язикатий британець вчергове вирішив принизити українського чемпіона.

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Ф'юрі: Це епоха "Циганського короля"

"Жадібне пузо", який майже рік тікав від бою з Усиком та очікував космічних гонорарів, вже одягнув на себе корону переможця та пригрозив Олександру.

"Я роблю те, що говорю. Я говорю те, що роблю. Абсолютний чемпіон. Це епоха "Циганського короля".

Усик, ти більше не зможеш бігати, як кролик. Ти це розумієш", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що точна дата поєдинку Усик – Ф'юрі стане відома після виставкового бою "Циганського короля" з Френсісом Нганну, який пройде 28 жовтня.

Попередньо очікується, що бій за абсолют відбудеться 23 грудня в Саудівській Аравії. Проте цілком ймовірно, що мегафайт перенесуть на січень 2024 року, адже Ф'юрі може виявитися замало двох місяців для підготовки до бою.

Нагадаємо, що переможець "Бою століття" стане абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. Останнім володарем цього звання був легендарний Леннокс Льюїс, який здобув його у 1999 році.