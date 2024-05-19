Шевченко прокоментував легендарну перемогу Усика в бою за абсолют
Джерело:Андрій Шевченко
У ніч з 18 на 19 травня відбувся вечір боксу в Ер-Ріяді. Головною його подією стала битва за абсолют у хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.
У супердраматичному бою роздільним рішенням суддів переміг український боксер. Він став першим абсолютним чемпіоном світу в "королівській" ваговій категорії в епоху чотирьох поясів.
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Реакція Шевченка на історичну звитягу Усика
Цю історичну подію відвідали чимало зірок спорту. Одним з них став президент УАФ Андрій Шевченко.
Після поєдинку легенда українського футболу прокоментував перемогу свого земляка.
Такий непростий бій! Така важлива перемога для Олександра, для України! Дякую. Абсолютний чемпіон! Слава Україні!
– написав Шевченко.
Усик і Шевченко після бою за абсолют / Фото з інстаграму президента УАФ
Зазначимо, що, за умовами контракту, між Усиком та Ф'юрі має відбутися реванш. У ринзі в боксерів запитали, чи проведуть його, й обидва відповіли ствердно. Очікується, що друга зустріч відбудеться у жовтні 2024 року.