Красюк анонсував бій Усика та Ф'юрі: коли відбудеться поєдинок за абсолют
Джерело:ютуб-канал "Тайк Майсон"
Усім фанатам боксу доведеться відновлювати свої запаси попкорну. Схоже на те, що нас очікує другий сезон перемовин щодо бою за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком .
Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександра Усика, сподівається організувати бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Шанси нарешті побачити поєдинок найкращих боксерів "королівського" дивізіону досить високі.
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Красюк: Бій Усика з Ф'юрі буде наступним
На думку Красюка, його клієнт та "Циганський король" посперечаються за звання абсолюта вже в наступному поєдинку. Проте Ф'юрі повинен виконати одну умову.
"Якщо Ф'юрі не програє у своєму цирковому виступі з Нганну, то поєдинок Усик – Ф'юрі ми будемо відпрацьовувати наступним", – сказав Красюк.До слова. За неофіційними даними, "Жадібне пузо" за "циркове шоу" з Нганну отримає 50 мільйонів доларів. А ексчемпіон UFC – 30 мільйонів.
Ще одним аргументом на користь такого очікуваного мегафайту стало підписання Усиком контракту з саудівською промоутерською компанією. Ця угода була підписана саме заради одного поєдинку – з Тайсоном Ф'юрі.
Коли очікувати бій Усик – Ф'юрі
- Зазначимо, що свій поєдинок повинен виграти і Олександр Усик. Український чемпіон 26 серпня битиметься з британцем Даніелем Дюбуа.
- Тайсон Ф'юрі свій видовищний бій проти Френсіса Нганну проведе 28 жовтня в Саудівській Аравії.
- Потенційною датою зустрічі на рингу Усика та Ф'юрі називають 27 січня 2024 року.