"Жадібне пузо" запросив Усика додому: несподівані подробиці перемовин бою за абсолют

Двоє найкращих боксерів надважкого дивізіону Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик домовилися про об'єднавчий бій. Суперники дуже приязно поспілкувалися під час перемовин.

Ще зовсім недавно доля поєдинку за абсолют була невизначена. Перша спроба боксерів організувати "Бій століття" завершилася гучним провалом. Наче грім серед ясного неба з'явилася новина про те, що Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик підписали контракт на бій в Саудівській Аравії.

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Тайсон був на сьомому небі

Менеджер чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун розповів, як відбулося підписання угоди на епохальну битву.

"Чесно кажучи, все було дуже просто. Я зателефонував менеджеру Усика Егісу Клімасу і запитав, чи можемо ми зустрітися. Всі дали мені дозвіл на організацію бою, промоутери та всі інші сказали: "Якщо ти можеш влаштувати бій, то їдь і влаштуй його". Так що я зателефонував Егісу, ми зустрілися в Нью-Йорку, я представив його саудівцям, і, загалом, ми з усім розібралися.

Ми повернулися і зустрілися у Лондоні. Ми всі зібралися в кімнаті і провели там разом з усіма залученими сторонами чотири чи п'ять годин. Ми всі залагодили дуже просто. Тайсон був на сьомому небі. Ми залагодили фінансові питання та все інше, нюанси, яких не бачать і не усвідомлюють люди", – розповів Браун.

Також Браун поділився подробицями телефонної розмови між Усиком та Ф'юрі. Виявляється, що пихатий на публіці "Циганський король" запросив українського чемпіона разом із сім'єю до себе додому.

Тайсон та Усик справді спілкувалися один з одним. Тайсон сказав: "Дуже дякую, з нетерпінням чекаю зустрічі з тобою на рингу. І коли все вирішиться, я хотів би, щоб ви приїхали до Моркама, де я живу, привезли своїх дітей, і ми проведемо вихідні,

– сказав менеджер Ф'юрі.

Нагадаємо, що Браун також розповів про дату поєдинку. Якщо Ф'юрі не отримає серйозних ушкоджень після бою з Нганну, то поєдинок за абсолют відбудеться вже 23 грудня 2023 року.