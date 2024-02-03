Організатори поєдинку Усик – Ф'юрі офіційно повідомили про перенесення бою. Вони розповіли, коли зможуть оголосити нову дату зустрічі.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх прокоментував інформацію про те, що Тайсон Ф’юрі отримав травму під час спарингу. Він підтвердив, що бій офіційно перенесено.

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Коли оголосять нову дату бою Усик – Ф'юрі

"Стало відомо, що довгоочікуваний боксерський поєдинок між володарем титулу WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі та об’єднаним чемпіоном Олександром Усиком відкладено.

Рішення було ухвалено після того, як Ф’юрі отримав розсічення над правим оком під час тренування в Ер-Ріяді. Запланований на 17 лютого вечір боксу в Ер-Ріяді буде перенесений на пізніший термін, а квитки будуть повернуті публіці", – зазначив він.

За його слова, після того, як медична бригада оцінить ступінь пошкодження Ф’юрі, з’явиться чіткіше уявлення про терміни відновлення.

Туркі Аль аш-Шейх додав, що на цьому етапі всі зацікавлені сторони щільно співпрацюватимуть, щоб якнайшвидше оголосити нову дату поєдинку. Надаватимуться регулярні оновлення, щоб тримати всіх в курсі останніх подій.

Що каже Ф'юрі з цього приводу

"Розчарований Ф'юрі поділився своїми почуттями, висловивши своє спустошення невдачею після місяців самовідданої підготовки, внаслідок чого він набрав чудової фізичної форми.

Він перепросив перед усіма, кого торкнулася ця подія, включаючи його власну команду, команду Усика, бійців андеркарда, уболівальників та люб’язних партнерів з Ер-Ріяда.

Ф'юрі, як і раніше, повернеться в ринг, як тільки його травма заживе. Він прагне влаштувати незабутнє видовище для любителів боксу у всьому світі", – зауважив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг.

Що відомо про перенесення бою