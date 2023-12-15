Підготовка до Ф'юрі триває: в команді Усика розповіли про останні новини з тренувального табору

Вже на початку 2024 року Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі зустрінуться в ринзі, щоб визначити абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Останнім володарем такого статусу був Леннокс Льюїс майже чверть століття тому, проте це було ще в епоху трьох поясів.

Поки Тайсон Ф'юрі насолоджується відпусткою в Саудівській Аравії, Олександр Усик вже активно почав готуватися до "бою століття". Його команда займається активним пошуком спаринг-партнерів та допомагає набрати максимально якісну фізичну форму, яку українець повинен буде мати на момент битви за абсолют.

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Усик вже має перших спаринг-партнерів, які схожі на Ф'юрі

Один із представників оточення українського чемпіона розповів про особливості підготовки до майбутнього бою. Він назвав шалену кількість боксерів, які хочуть поспарингувати з Усиком напередодні епохальної події:

Тайсон Ф'юрі насолоджується своєю відпусткою в Саудівській Аравії, а ми наполегливо готуємось до бою. Ми вже маємо понад 50 кандидатів на роль спаринг-партнерів, які відгукнулися на наш заклик та відповідають критеріям.



Трьох із них ми вже відібрали до табору Олександра. Це боксери з усього світу, вони мають різний досвід. Ми вважаємо, що спаринги з ними допоможуть Усику не лише підготуватися до бою, а й принесуть дещо більше.

Зазначається, що всіх спаринг-партнерів об'єднують фізичні характеристики, які схожі на Тайсона Ф'юрі. Відбір партнерів для українця, які приєднаються до тренувального табору, все ще відкритий.

Також стали відомі імена боксерів, які допомагатимуть "Циганському королю" готуватися до зустрічі з Олександром Усиком. Серед них є 18-річний британець Мойзес Ітаума, який уже має 8 перемог на професійному рівні, а також Джай Опетая, його називають "Австралійський Усик" через схожість стилю боксу з українцем.

. Бій Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого у столиці Саудівської Аравії. Наразі жоден з суперників не знає смаку поразки протягом професійної кар'єри.