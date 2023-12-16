В чому Усик переважає Ф'юрі: легендарний Холіфілд порівняв шанси боксерів

Майже два місяці залишається до "Бою століття", в якому зійдуться Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик. Переможець мегафайту навіки впише своє ім'я в історію боксу.

Американський боксер Евандер Холіфілд був абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях. Зірковий спортсмен проаналізував слабкі та сильні сторони Усика та Ф'юрі.

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Корисна порада від Холіфілда

На думку легенди боксу, "Циганський король" невпевнено почувається у ближньому бою. Цим повинен скористатися Усик, який в цьому аспекті переважає суперника.

"Є речі, які Ф'юрі робить не дуже добре – він не дуже добре б'ється на ближній дистанції, зазвичай ніхто не зближується швидко, щоб завдати йому ударів. Це буде видно, коли він битиметься з Усиком.

Усик – хороший боєць, у нього швидкі руки. Усик може битися на ближній дистанції, може битися на дальній, тож ви побачите велику різницю. Щоб постійно перемагати, потрібно бути всебічно розвиненим бійцем", – зазначив Холіфілд.

Евандерд Холіфілд був абсолютним чемпіоном світу в хевівейті у 1990 – 1992 роках. До цього американець ставав абсолютом у крузервейті (1988). Тож Олександр Усик може повторити подвиг Евандера та стати абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях.

Нагадаємо, що поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться в Ер-Ріяді 17 лютого 2024 року. На кону стоятимуть чотири пояси суперважкого дивізіону. У контракті на бій також прописана опція реваншу.